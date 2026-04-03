Війни в Україні та Ірані стають дедалі більше взаємоповʼязаними, - The Guardian

Зокрема, блокування Ормузької протоки зіграло на руку Росії.

З кожним тижнем війни в Ірані та Україні все більше переплітаються. Деякі аналітики вважають, що два конфлікти починають зливатися, пише The Guardian.

Зараз важко передбачити як ці війни вплинуть одна на одну. Однак їхня взаємоповʼязаність розширює зону нестабільності, що охоплює Європу та Близький Схід, сказано в матеріалі.

Для України цей звʼязок не є новим, адже ще в 2022 році Росія почала використовувати іранські дрони типу "Шахед" для ударів по Україні. Але тепер Москва, як повідомляється, надає Ірану розвідувальні дані. Звʼязок між двома війнами закріпило і турне президента Володимира Зеленського країнами Перської затоки, де він уклав угоди про співпрацю з низкою країн, зауважив автор.

Відео дня

Крім того, війни повʼязані і через ситуацію на енергетичних ринках. Наслідки атаки на Іран і подальше блокування Ормузької протоки Тегераном спричинили стрибок цін на нафту і газ, що тільки на руку Росії. Для Кремля ця ситуація стала своєрідним рятувальним кругом, оскільки її економіка зазнавала дедалі більшого тиску. Для стабілізації ринку США послабили деякі санкції, і тепер азіатські країни стоять у черзі по російську нафту. У спробі обмежити доходи Росії Україна останніми днями посилила удари по російській нафтовій інфраструктурі.

"Конфлікти стали настільки взаємопов’язаними, що те, що відбувається на одному театрі військових дій, тепер має відчутний вплив на інший – цей факт підкреслюють європейські держави, які прагнуть уникнути втягнення у спіраль конфлікту на Близькому Сході", – додає видання.

Попри те, що в адміністрації Трампа неохоче визнають цей звʼязок, Вашингтон продовжує давати Москві преференції. Штати послабили санкції, дозволили російським поставкам порушувати американську блокаду Куби – усе це попри появу дедалі переконливіших доказів того, що РФ надає Ірану допомогу у війні на Близькому Сході.

При цьому є ознаки того, що США чинять більший тиск на Україну за його атаки на російські нафтові об’єкти, що утримують високу ціну на нафту, ніж на Москву за постачання летальної зброї Ірану. Більше того, Трамп погрожував припинити постачання зброї Україні, якщо європейські союзники не допоможуть розблокувати Ормузьку протоку.

Україна продає свій досвід у боротьбі з "Шахедами"

Україна кровʼю здобула досвід у протидії ударним дронам типу "Шахед". Автор зазначив, що Київ продає країнам Близького Сходу не лише дрони-перехоплювачі, але й морські дрони, системи РЕБ та програмне забезпечення.

Керівниця "Форуму України" в аналітичному центрі "Чатем-Хаус" Орися Луцевич наголосила, що це також дає країні більшого впливу на Вашингтон і є відповіддю на закиди Трампа про те, що у Києва немає козирів у війні з Росією.

"Україна намагається показати, що наші козирі полягають у тому, що ми є дуже міцною, гнучкою, швидко адаптованою та виробничою економікою, яка може як захищатися від Росії, так і захищати інші країни завдяки продажу систем озброєння", – пояснила Луцевич.

Налагоджені оборонні відносини з країнами Перської затоки також можуть стати важливим джерелом фінансування для української оборонної промисловості на тлі блокування кредиту ЄС Угорщиною, додала Луцевич.

Вільям Спаніел, доцент кафедри політології Піттсбурзького університету, каже, що війни в Україні та на Близькому Сході ще далекі від того, щоб перерости у світову війну, "але це ще більше пов’язує результати на полі бою, і це матиме довготривалі наслідки для того, як розподіляються лінії фронту".

Іран заявив, що має секретні склади зброї та боєприпасів, до яких ані США, ані Ізраїль дотягнутися не зможуть. За словами представника іранських збройних сил, атаковані раніше обʼєкти країни насправді не мають особливого значення.

Днями стало відомо, що США вперше запустили над Іраном бомбардувальники B-52, маючи перевагу в повітрі. У Вашингтоні кажуть, що загалом уразили в Ірані понад 11 тисяч цілей.

Вас також можуть зацікавити новини: