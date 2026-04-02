'НАТО виявляється боягузами': Келлог закликав до створення нового альянсу за участю України

Відставний генерал-лейтенант Кіт Келлог заявив, що НАТО, можливо, потребує заміни, стверджуючи, що організація проявила себе "боягузливою" та неефективною під час конфлікту з Іраном. Про це пише Fox News.

Він розкритикував союзників по НАТО за їхню нездатність врегулювати конфлікт в Ірані. Генерал припустив, що Сполученим Штатам може бути корисно мати інших партнерів з питань оборони.

"НАТО виявляється боягузами. Можливо, нам потрібне нове НАТО, нова оборонна структура", - сказав Келлог.

Він вказав на статтю 13 Північноатлантичного договору, у якій сказано, що будь-яка сторона може вийти з НАТО через рік після подання повідомлення про денонсацію, як вихід із ситуації.

Потім Келлог запропонував альтернативні структури альянсу:

"Переглянути існуючі оборонні альянси, можливо, створити альянс з Японією, Австралією та деякими європейськими країнами, готовими вступити в бій, такими як Німеччина чи Польща, що знову активізувалися. Навіть Україна, яка також довела свою спроможність як хороший союзник".

Колишній держсекретар Майк Помпео, який раніше обіймав посади, пов'язані з операціями НАТО, назвав стан альянсу жахливим.

"Я десятиліттями вважав НАТО дуже важливим союзником. Але спостерігати за їхньою бездіяльністю, за тим, як вони не можуть переконати власний народ, свою внутрішню аудиторію в тому, що це важливо, пояснити їм, чому вони в більшій безпеці завдяки тому, що зробили Сполучені Штати разом з нашими друзями в Ізраїлі, і допомогти нам у виконанні цієї місії… Я думаю, що знадобиться фундаментальне переосмислення того, як Сполучені Штати повинні точно визначити, хто наші союзники і в чому ми можемо на них розраховувати", - сказав він.

Трамп критикує НАТО

Видання The New York Times писало, що з моменту свого переобрання президент США Дональд Трамп уже кілька разів погрожував вийти з НАТО. У середу, 1 квітня, він зробив це знову, висловлюючи розчарування тим, що європейські країни відмовилися приєднатися до війни США та Ізраїлю проти Ірану, яка поки що не принесла вирішальних результатів. Але чим більше він критикує НАТО і погрожує вийти з нього, тим більш порожнім стає цей альянс.

За словами одного з чиновників, США зараз, схоже, є частиною проблеми світового безладу. Він зазначив, що ця країна більше не є вирішенням проблеми і гарантом останньої інстанції.

Вас також можуть зацікавити новини: