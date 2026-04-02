'Це єдиний вихід': Орбан закликав скасувати санкції ЄС проти російських нафти й газу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав негайно скасувати санкції ЄС щодо російської енергетики. Про це він написав в X, реагуючи на пост прем’єра Польщі Дональда Туска, в якому той згадав блокування Угорщиною кредиту для України на 90 мільярдів євро.

За словами угорського прем’єра, це потрібно зробити з огляду на енергетичну кризу у світі.

"Європа наближається до однієї з найсерйозніших економічних криз у своїй історії. Світ стоїть перед серйозною енергетичною кризою. Європа перебуває у великій небезпеці. Єдиний вихід – скасувати санкції, введені проти російської енергетики. Негайно. Ми маємо думати не про Путіна, а про нашу країну та наші народи. Замість того, щоб розпалювати війну, полюби та врятуй свою країну, Дональде!", - зауважив Віктор Орбан.

Відмова ЄС від російського газу та допомога України

26 січня Європейська Рада ухвалила рішення щодо поступової остаточної заборони імпорту "блакитного палива" з РФ. Передбачається, що повна заборона на імпорт скрапленого газу набере чинності з початку 2027 року, а на імпорт трубопровідного газу - з осені 2027-го.

Вже під час війни на Близькому Сході президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що блок налаштований попрощатися з російськими енергоносіями.

Разом з тим, на наступний день після заяви, стало відомо, що Євросоюз може відкласти відмову від російської нафти та газу через суттєве обмеження судноплавства Ормузькою протокою.

Угорщина була і залишається одним з послідовних противників відмови ЄС від російських енергоносіїв. Через припинення транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" Будапешт блокує виділення Україні кредиту у 90 мільярдів євро, вимагаючи відновити постачання та звинувачуючи нашу державу у затягуванні ремонту трубопроводу.

