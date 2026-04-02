Опубліковано рейтинг найкращих iPhone у 2026 році на основі відгуків користувачів

Цікаво, що до рейтингу потрапили навіть такі моделі, як iPhone 8 та iPhone SE (2020).

Популярний бенчмарк AnTuTu опублікував свіжий рейтинг найулюбленіших пристроїв Apple, складений на основі відгуків користувачів. За ним можна приблизно оцінити, якими iPhone і iPad люди задоволені найбільше у 2026 році.

Перше місце посів iPad Air 4 з рівнем задоволеності 96,92%. Незважаючи на те, що планшет вийшов ще у 2020 році, він, як і раніше, залишається одним з найпопулярніших пристроїв Apple завдяки вдалому співвідношенню ціни та продуктивності.

На другому місці розташувався iPhone 12 mini (95,78%), а третю сходинку посів iPhone SE 2 з результатом 94,77%. Цікаво, що обидві моделі вийшли у 2020 і залишаються популярними пристроями на вторинному ринку та серед любителів компактних моделей. Ба більше, вони досі отримують оновлення програмного забезпечення, включаючи актуальну iOS 26.

Відео дня

На окрему увагу заслуговує поява у списку iPhone 16e – відносно нової моделі, яка вже встигла отримати високий рівень схвалення користувачів (93,2%). Це свідчить про те, що бюджетний пристрій виявився вдалим з погляду балансу характеристик, автономності та повсякденного використання.

Однак ще більш несподіваною стала присутність iPhone 8, випущеного у 2017 році. Попри свій вік смартфон набрав 93,13% задоволеності, що підтверджує високий рівень оптимізації iOS та довговічність пристроїв Apple.

Тим часом до анонсу нових iPhone 18 залишилося 5 місяців. За чутками, Apple змінить стратегію випуску, розділивши релізи: цієї осені вийдуть найпреміальніші iPhone 18 Pro і Pro Max, а звичайні iPhone 18 і iPhone Air 2 затримаються до весни 2027-го.

Є ще одна причина дочекатися iPhone 2026 року – це дебютний складаний смартфон Apple. За чутками, Купертіно вдалося досягти в iPhone Fold того, чого не змогли інші компанії – "майже невидимої" лінії згину.

Вас також можуть зацікавити новини: