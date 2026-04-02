Дозволили Україні вижити: Меркель виступила на захист Мінських угод

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Мінська угода 2015 року була укладена тоді, коли президент Росії Володимир Путін міг вільно захопити Україну. Про це пише Clash Report.

"Ніхто не міг чинити справжній опір. Україна зараз переживає жахливі роки, але після цієї путінської агресії вижила, і ми можемо справедливо сподіватися, що вона залишиться суверенною державою, яка зможе приймати власні рішення. Це те, що мене тішить", - сказала вона.

Меркель вважає, що домовленості, укладені за її посередництва у 2015 році, дали Україні час підготуватися до повномасштабної війни з Росією.

"Озираючись назад, вважаю, що було правильно намагатися якомога довше, щоб Україна не була захоплена, щоб вона могла спочатку стати сильнішою, навіть до 2021-го", - додала ексканцлерка.

Варто зазначили, що це перше велике інтерв’ю Меркель у 2026 році, яке було записане 3 березня і пізніше вийшло в етері німецького радіо HR.

Останні заяви Меркель

Раніше Меркель спробувала пояснити свої слова про те, що за початок війни РФ проти України нібито відповідальні Польща та країни Балтії. Політикиня запевняла, що її сенс її заяви перекрутили.

У жовтні Меркель розповідала про те, що під час збільшення присутності російських військ поблизу кордону України в 2021 році країни Балтії та Польща відмовили їй та президенту Франції Еммануелю Макрону вести перемовини з російським диктатором Путіним. У країнах Східної Європи ці слова сприйняли як часткове звинувачення у початку російського повномасштабного вторгнення.

