Жителі Херсона відмовляються брати гуманітарну допомогу з рук російських окупантів.

У Херсоні місцева мешканка потролила російських окупантів, які роздавали так звану гумдопомогу заради картинки на росТБ.

Відео опубліковано у ТікТок. У відповідь пропозицію взяти гумдопомогу з рук росіянина жінка сказала, що візьме тільки червону ікру.

"Ні. Якщо червона ікра є, то я візьму. А на інше не погоджуюсь, тільки червона ікра підходить", – заявила жителька Херсона.

Раніше мешканці Херсона всупереч блокуванню окупантами української гумдопомоги відмовилися брати "допомогу", яку росіяни привезли у центр міста. У соцмережах публікували відео з кількома вантажівками, припаркованими біля адмінбудівель.

2 березня після боїв окупанти взяли під контроль Херсон. Зокрема, вони захопили будівлю ОДА і телевежу. Невдовзі з’явилась інформація, що росіяни окупаційні війська планують проголосити "Херсонську народну республіку". Для цього в місто звозять 2 великі автобуси, 20 авто, 2 мікроавтобуси та 7 "ГАЗелей".

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