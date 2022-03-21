Раніше комендантська година в Чернігівській області тривала з 18:00 до 6:00.

У Чернігівській області змінили час комендантської години. Раніше він був встановлений з 6 вечора до 6 ранку, тепер його скоротили на дві години. З понеділка, 21 березня, комендантська година на Чернігівщині буде з 20:00 до 6:00.

Про це розповів голова Чернігівської військово-цивільної адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram-каналі.

"Під час комендантської години заборонено залишати укриття або власне житло. В цей час посилюється робота наших військових проти ДРГ противника. Не створюйте додаткових перешкод, а також не наражайте себе на небезпеку", - заявив Чаус.

Нагадаємо, у Запоріжжі з 19 по 21 березня тривала комендантська година. Під час комендантської години вокзал був закритий, а висадка і посадка пасажирів - заборонені.

Вас також можуть зацікавити новини: