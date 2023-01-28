Ліквідовано щонайменше кілька десятків російських загарбників.

У Новоайдарі Луганської області знищено шпиталь, у якому лікували поранених російських загарбників. Десятки окупантів ліквідовано.

Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, зі шпиталем окупантів "щось не так". Він додав, що попрацювало "бавовнятко".

"Новоайдар. Щось не так з лікарнею, де рашистів лікували…Десятки загиблих орків…не долікувалися. У Кобзона аншлаг. Sold out забезпечило "бавовнятко", - іронічно зазначив Гайдай.

Водночас окупанти стверджують, що по шпиталю окупантів відпрацював HIMARS - випущено нібито 4 ракети типу M31 GMLRS. Офіційно в міноборони РФ визнали ліквідацію 14 окупантів, 24 - поранено.

Бази РФ "злітають" у повітря

Під час новорічних свят ЗСУ накидати "подарунків" російським окупантам. Зокрема, напередодні стало відомо про великий "приліт" по училищу в Макіївці в новорічну ніч, де перебували, за різними даними, від кількох десяток до 600 мобілізованих з Росії.

Росія офіційно підтвердила загибель лише 63 військових. Але, на думку західних експертів, це вже не рятує репутацію міністерства Шойгу. Тому МО РФ намагається перекласти провину на місцевих "чиновників", а ті - на самих мобілізованих.

Крім того, ЗСУ влаштували наліт на позиції ворога у Чулаківці під Херсоном у новорічну ніч. У росіян - величезні втрати, Генштаб звітує про 500 загиблих та поранених.

Крім того, "подарунки" прилетіли у лігво загарбників на окупованій частині Херсонської області. Втрати уточнюються.

Згодом українські воїни розгромили базу російських окупантів у селі Праві Саги поблизу Олешок на Херсонщині. Окупанти самі "здали" локацію.

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