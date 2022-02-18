Пєсков не зміг відповісти, чи готова Росія прийняти людей.

У Кремлі заявили, що не мають інформації про організацію виїзду населення самопроголошеної "ДНР" в Ростовську область.

Про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише Інтерфакс.

"Я не знаю, що зараз діється у Пушиліна. Я не знаю, що там відбувається", - сказав Пєсков.

Також він не зміг відповісти на питання про те, чи прийме Росія жителів "ДНР".

"Я не знаю, з ким були контакти, я не маю інформації", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив про початок масового централізованого виїзду населення в Росію.

Влада Ростова повідомила, що дізналася про евакуацію жителів ОРДЛО з новин.

Також він сказав, що Володимир Зеленський нібито скоро "віддасть військовим наказ" про початок наступу на Донбасі і вторгнення на територію самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже відреагував. Він заявив, що Україна не готує ніяких наступальних операцій на Донбасі.

Загострення на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу на Донбасі окупанти 60 разів порушили режим тиші.

Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, ще один - бойове травмування, також поранені двоє цивільних.

Крім того, під час обстрілу Станиці Луганської було пошкоджено будівлю дитячого садка, лінії електропередач, газопровід і зруйновано два приватних будинки. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії.

Також збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт Врубівка, пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи газопровід і приватний будинок.

Після обстрілів школи і садка окупаційні та російські ЗМІ почали поширювати повідомлення про те, що населені пункти були обстріляні з українського боку.