Окупанти знищили підприємство.

Кілька "прильотів" від російських окупантів у суботу зафіксували в Радушному (менше 15 кілометрів від Кривий Ріг).

Про це повідомив начальника Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Закінчується ліквідація наслідків вчорашніх прильотів в Радушне. Пряме попадання 3-х ракет "Калібр". Підприємство промислової інфраструктури повністю знищено. Втрати уточнюються", - повідомив він.

Як писав УНІАН, близько 19:30 стало відомо про атаку в районі Радушного.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що ворог вдарив з РСЗВ. За його словами, "було три "прильоти".

У неділю, 10 липня, в оперативному командуванні "Південь" сповістили, що ще кілька ракет було випущено по Радушному.

"Сім ракет "Смерчу" атакували селище Радушне Криворізького району. Попередньо, людських втрат немає", - йдеться в повідомленні.

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