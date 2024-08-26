Наразі відомо про одну загиблу людину.

У Луцьку внаслідок ранкової ворожої атаки пошкоджено багатоквартирний будинок та обʼєкт інфраструктури.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук. "Внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Деталі щодо постраждалих уточнюються", - написав він у Telegram близько 8.45 ранку.

Трохи згодом він написав, що знову був вибух у Луцьку. Після чого поінформував, що внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури у місті.

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"Наразі є інформація про одного загиблого", - зазначив Поліщук.

У ДСНС повідомили, що вже ліквідували наслідки чергової російської атаки та оприлюднили фото.

"Близько 8:30 ранку сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок на одному з проспектів міста. Внаслідок цього було пошкоджено будівлю і майно громадян. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки горіння та руйнувань конструкцій у квартирі", - зазначено у повідомленні.

Рятувальники надали допомогу мешканцям для евакуації у безпечне місце.

Масований удар по Україні

Наразі триває масована комбінована атака росіян по Україні. Під ударом зокрема критична та енергетична інфраструктура в різних областях. Ворог застосував для ударів ракети та удані БПЛА. Наразі в Україні введені екстрені відключення світла через ситуацію, що склалась в енергетиці країни під час триваючої атаки РФ.

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