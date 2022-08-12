У лютому одна з колон окупантів повинна була наступати на Харків. Однак росіяни заплуталися в топографії, заблукали і вирушили в інший бік. А по дорозі їх розбили українські захисники.
Цією історією поділився голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко у розмові з Харківським прес-клубом.
"Російські війська перегрупувалися і 26-го [лютого] колоною рушили в місто Харків. Однак вони плуталися в топографії, в картах", — розповів Задоренко.
Як повідомив голова громади, угруповання окупантів вирушило в населений пункт Безруки і намагалося зрізати шлях, щоб опинитися на околиці Дергачів.
"У цих луках їх [окупантів] почали розбивати, вони вистрибнули, знову переплутали, повернули не наліво, а направо і рушили в бік Золочівської громади (у протилежному від Харкова напрямку – УНІАН)", — додав Задоренко.
За його словами, коли окупанти піднялися на пагорб, то їх зустріли ЗСУ. Українські захисники почали наносити удари по угрупованню, в результаті чого колона розділилася. Одна її частина рушила на Карасівку, а друга — на Соснівку.
Нагадаємо, зараз в Харківській області тривають бої. Українські захисники успішно утримують позиції і відбивають наступи російських окупантів. А вчора, 11 серпня, в регіоні вдалося збити дві крилаті ракети "Калібр".
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