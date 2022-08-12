Росіяни вирушили в бік Золочівської громади, а не обласного центру.

У лютому одна з колон окупантів повинна була наступати на Харків. Однак росіяни заплуталися в топографії, заблукали і вирушили в інший бік. А по дорозі їх розбили українські захисники.

Цією історією поділився голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко у розмові з Харківським прес-клубом.

"Російські війська перегрупувалися і 26-го [лютого] колоною рушили в місто Харків. Однак вони плуталися в топографії, в картах", — розповів Задоренко.

Як повідомив голова громади, угруповання окупантів вирушило в населений пункт Безруки і намагалося зрізати шлях, щоб опинитися на околиці Дергачів.

"У цих луках їх [окупантів] почали розбивати, вони вистрибнули, знову переплутали, повернули не наліво, а направо і рушили в бік Золочівської громади (у протилежному від Харкова напрямку – УНІАН)", — додав Задоренко.

За його словами, коли окупанти піднялися на пагорб, то їх зустріли ЗСУ. Українські захисники почали наносити удари по угрупованню, в результаті чого колона розділилася. Одна її частина рушила на Карасівку, а друга — на Соснівку.

Нагадаємо, зараз в Харківській області тривають бої. Українські захисники успішно утримують позиції і відбивають наступи російських окупантів. А вчора, 11 серпня, в регіоні вдалося збити дві крилаті ракети "Калібр".

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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