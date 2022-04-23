Обидві дитини грали у маріупольскому театрі.

У Маріуполі загинули дві маленькі дівчинки-акторки. Єлизавета та Соня грали у театрі.

Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В Маріуполі загинули дві дівчинки, дві чарівні маленьких акторки Єлизавета та Соня. Які обидві грали Люссі у виставі маріупольського театру Концепція Люссі у "Лев, Чаклунка, Платтяна шафа" по книзі "Хроніки Нарнії". Який сумний символізм з огляду на те, що "Хроніки Нарнії" народились у Лондонському метро під час бомбардувань нацистами Британії", - написав він.

Андрющенко виразив співчуття родичам та близьких дівчат. Він зазначив, що ніхто не забуде загиблих дітей, а окупантам немає та не може бути пробачення.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Рубіжному окупанти викрали та ґвалтували жінку, поки вдома на неї чекали діти.

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