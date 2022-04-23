Коли жінка змогла повернутися додому, своїх дітей вона не знайшла.

На Луганщині окупанти викрали мешканку Рубіжного та декілька днів її ґвалтували, поки вдома на неї чекали діти. Коли жінка змогла повернутися до оселі, своїх дітей вона не знайшла.

Про це у Telegram повідомляє Головне управління Національної поліції в Луганській області.

На початку квітня 34-річна жінка пішла за продуктами на один з місцевих ринків у тимчасово окупованій частині міста Рубіжне. Окупанти затримали її нібито за звинуваченням у мародерстві.

Під загрозою застосування автоматичної вогнепальної зброї, представники так званої "ЛНР" вивезли жінку на допит. У неї відібрали телефон та паспорт громадянки України. Окупанти наказали жінці роздягнутися до білизни та оглянули її. Потім мешканку Рубіжного перевезли та утримували у приміщенні одного з органів державної влади міста, де військові влаштували в'язницю.

"Вночі жінку перевезли до одного з будинків міста, де один з бойовиків запропонував жінці вступити з ним у статеві зносини, погрожуючи, що в разі відмови її зґвалтують всі бойовики, що перебувають у приміщенні. Після неодноразового зґвалтування потерпілу знов вивезли до в’язниці. Наступної ночі жінку під загрозою застосування фізичної сили той самий бойовик знову зґвалтував декілька разів", - повідомили у поліції.

Після цього жінку ще декілька днів тримали у полоні. Там її били та допитували. Окупанти намагалися змусити жінку повідомити їм про пересування військової техніки ЗСУ. Потім вони вивезли потерпілу у центр міста і залишили її там.

"Прийшовши додому, потерпіла виявила відсутність дітей, та дізнавшись, що вони були евакуйовані представниками Червоного хресту, вирушила пішки до м. Сєвєродонецьк. З однієї з позицій ЗСУ, до якої потерпілій вдалось дістатись, військовослужбовці відвезли її до лікарні, де вона наразі й перебуває", - додали у поліції.

Наразі жінка знаходиться в безпеці та отримує необхідну допомогу медиків та психологів. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі та зґвалтування окупантами. Слідчі проводять досудове розслідування.

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