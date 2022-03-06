Також жителі міста вийшли на вулиці з плакатами.

24 лютого Російська Федерація агресивно вторглася на територію України і розв'язала повномасштабну війну, яка триває вже 11 днів.

Так, жителі українських міст допомагають нашим військовим, як можуть. Українці не бояться зупиняти колони ворожої техніки, знищувати російські танки коктейлями Молотова і навіть з голими руками протистояти окупантам.

Цього разу жителі Мелітополя вийшли на вулицю, щоб спалити опудало президента РФ Володимира Путіна. Також вони продемонстрували плакати і винесли корабель з написом "На**й".

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