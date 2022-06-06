На кадрах видно бій за участю грузинських добровольців.

Українцям показали кадри запеклого бою воїнів "Інтернаціонального легіону" з російськими окупантами.

Відео з'явилося в Telegram-каналі "Ні війні".

На кадрах видно злагоджену піхотинську атаку грузинських добровольців. Війну від першої особи зняв один з воїнів.

"Фрагмент бою грузинських добровольців, які воюють у "Іноземному легіоні", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай раніше підтвердив, що в область на допомогу українським військовим прибули бійці "Інтернаціонального легіону". За його даними, добровольці, які воюють на боці України, прибули у Сєвєродонецьк.

Пізніше терорист Ігор Стрілков-Гіркін заявив, що бійці "Інтернаціонального легіону" контратакують окупантів у Сєвєродонецьку. Російські підрозділи змушені відступати.

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