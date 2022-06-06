Українцям показали кадри запеклого бою воїнів "Інтернаціонального легіону" з російськими окупантами.
Відео з'явилося в Telegram-каналі "Ні війні".
На кадрах видно злагоджену піхотинську атаку грузинських добровольців. Війну від першої особи зняв один з воїнів.
"Фрагмент бою грузинських добровольців, які воюють у "Іноземному легіоні", – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай раніше підтвердив, що в область на допомогу українським військовим прибули бійці "Інтернаціонального легіону". За його даними, добровольці, які воюють на боці України, прибули у Сєвєродонецьк.
Пізніше терорист Ігор Стрілков-Гіркін заявив, що бійці "Інтернаціонального легіону" контратакують окупантів у Сєвєродонецьку. Російські підрозділи змушені відступати.