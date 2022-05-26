Відомо, що при невдалій спробі прорватися росіяни втратили до 7 солдатів та 1 БМП-2.

Вишукуючи найменшу можливість просунутися в бік Миколаєва, противник силами посиленого взводу, за підтримки двох танків та трьох БМП, намагався обійти позиції українських захисників. Втім, безрезультатно.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що при невдалій спробі прорватися росіяни втратили до 7 солдатів та 1 БМП-2. Отримавши потужну відсіч, ворог ретирувався на свої оборонні рубежі.

Також повідомляється, що на лінії зіткнення між Миколаївською та Херсонською областями продовжується ведення бойових дій: ворог, намагаючись зміцнитися на окупованій Херсонщині, приступив до побудови третього рубежу оборони.

Все більше жителів Миколаївщини повертаються додому

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, акцентуючи, що обстріли області з однаковою щільністю тривають щодня.

Напередодні російські окупанти вдарили "Смерчем" по житлових кварталах Миколаєва, внаслідок чого була пошкоджена багатоповерхівка та поранений один цивільний.

Голова Миколаївської ОВА також зазначив, що на Миколаївщині пошкоджено чи повністю знищено більше ніж 3,5 тис. будівель, але вже готується план відновлення області.

Вас також можуть зацікавити новини: