Українська влада попереджала, що білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення в Україну вже сьогодні ввечері.

Міністерство оборони Білорусі переконує, що обстрілу білоруських сіл поблизу кордону з Україною російською авіацією не було.

Про це повідомило Державне агентство БЕЛТ.

"Міністерство оборони однозначно заявляє, що інформація про ракетний удар у бік білоруського села є відвертою маячнею", - зазначила офіційний представник Міністерства оборони Інна Горбачова.

Пізніше на сторінці МО Білорусі в Telegram з'явилося повідомлення, в якому стверджується, що інформація про атаку є "черговою провокацією і спробою розгойдати білоруське суспільство".

"Станом на 18 годину 30 хвилин, попри заяви українських чиновників і ряду ТГ-каналів, ні засоби контролю і розвідки повітряного простору, ні підрозділи МНС, що виконують завдання в цих районах, не підтверджують подібну інформацію", - йдеться в повідомленні.

Атака на прикордонні села Білорусі: що відомо

11 березня Державна прикордонна служба України повідомила, що російські окупанти атакували білоруську територію на кордоні з Україною.

"Ворог атакував білоруську територію на кордоні з Україною. Штурмовики СУ, із зальотом на територію України з Білорусі, здійснили бомбардування української території, після чого завдали авіаударів по території РБ. Заліт двох літаків із сусідньої держави фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що така атака і дії ворога на населені пункти Білорусі є свідомою провокацією, щоб втягнути Збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною.

Зазначимо, що відповідна провокація була здійснена в той момент, коли президент РФ Володимир Путін проводив зустріч з невизнаним лідером Білорусі Олександром Лукашенком.

За інформацією Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України, під час розмови Путін і Лукашенко здійснили по одному дзвінку. Можливо, вже сьогодні готується підключення білоруських військ до війни проти України.

"Не виключено, що вони могли віддати наступні розпорядження: Путін — здійснити провокацію, обстріли російськими літаками в районі ДКУ з боку України білоруської території; Лукашенко готувати вторгнення ЗС РБ в Україну. За попередніми даними, білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення вже 11 березня о 21:00", - йдеться в повідомленні.

Радник керівника офісу президента України Олексій Арестович наголошував, що попри те, що Росія обстріляла білоруське село, щоб втягнути у війну ще одну країну, найімовірніший, самі війська відмовляться від активних бойових дій.

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