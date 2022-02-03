Наразі російські підрозділи неподалік кордонів України нараховують близько 115 тис. наземного компоненту, враховуючи територію Білорусі та тимчасово окуповані Донбас і Крим.

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що ймовірність значної ескалації на українських кордонах станом на сьогодні розглядається як низька.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу у Києві.

Міністр наголосив, що у тимчасово окупованому Криму продовжується мілітаризація, а окупована територія використовується як полігон.

"Ми спостерігаємо і навчання, і накопичення зброї, і відведення та заведення підрозділів збройних сил РФ. Але станом на сьогоднішній день формування ударних угруповань не зафіксовано. І воно з точки зору підготовки саме наступу не відбувається", - підкреслив він.

Резніков також зазначив, що у порівнянні з п'ятницею суттєвих змін чи якогось неочікуваного фактору на кордонах з іншими державами не спостерігається.

Він додав, що українська розвідка уважно спостерігає за переміщеннями збройних сил РФ, фіксує всі зміни і порівнює їх з даними розвідки країн-партнерів.

"Сьогодні ми також вздовж інших кордонів України з РФ та Білоруссю не спостерігаємо формування якихось ударних угруповань. Ймовірність значної ескалації станом на сьогоднішній день розглядається як низька", - сказав він.

За даними МОУ, наразі російські підрозділи нараховують близько 115 тис. наземного компоненту, враховуючи територію Білорусі, прилеглі райони РФ, включно з тимчасово окупованими Донбасом та Кримом.

Зокрема, відбувається перекидання підрозділів на полігони в Криму та Воронезькій області РФ, а також шість російських десантних кораблів з північно-балтійського флоту продовжують здійснювати перехід Середземним морем та мають зайти до сирійського порту "Тартус".

"Які будуть подальші зміни, ми побачимо. Не виключено, що вони можуть змінити далі свій маршрут в сторону Чорного моря", - уточнив міністр.

За словами Резнікова, сьогодні має розпочатися активна фаза білорусько-російських навчань на території Білорусі.

"Ми очікуємо, що участь у цих навчання візьмуть декілька тисяч осіб… Наші збройні сили, прикордонники, Нацгвардія, поліція, Служба безпеки України готові. Ми спостерігаємо у всіх п’яти областях, які межують із дружньою нам Білоруссю. Відповідно, ми адаптовані до зміни ситуації", - підкреслив він.

Крім того, очільник Міноборони зауважив, що Україна не планує здійснювати жодних провокацій щодо Білорусі і не очікує жодних провокацій з боку Білорусі.

"Ми вважаємо, що між нами не існує жодних підстав для ворожнечі та недружнього непорозуміння... Тому ми б хотіли, щоб у Мінську нас почули. І маємо надію, що перебування там російських військ буде носити тимчасовий характер і вони після навчань вийдуть з території Білорусі. Тому що це в інтересах незалежності і суверенності Республіки Білорусь", - пояснив він.

На думку, Резнікова, загрози невідворотного вторгнення в Україну немає, відтак немає й підстав для "паніки, переляку, втечі та пакування валіз".

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Росія наразі не має достатніх сил для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього кордону.

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Можлива ескалація на кордоні

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У Брюсселі 12 січня відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки в Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, в тому числі з Криму.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів. Також всі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

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