Найкращою протидією окупантам у Варшаві назвали військову допомогу Україні та санкції проти РФ.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Росія загрузла в Україні як у Чечні чи Афганістані.

В інтерв'ю LA RAZÓN він заявив, що назвати терміни завершення війни важко, однак все ж дав свій прогноз.

"Це важке питання... Починаючи від масштабів сил і засобів і того, як зараз ведуться бойові дії в Україні, боюся, що йдеться не про тижні, а про місяці. Росія загрузла в Україні - як це було раніше в Чечні та Афганістані. І водночас вийти з війни зараз означало б визнати помилку Кремля і необхідність зіткнутися з наслідками цієї варварської атаки", - зазначив Блащак.

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На його думку, військова допомога Україні та економічний тиск на агресора - це найефективніші форми протидії окупантам.

"Ми не повинні відчувати себе втомленими чи звільненими від підтримки України, ця нація теж бореться за нашу свободу, за свободу та цінності Європи", - наголосив Блащак.

Коли закінчиться війна в Україні - прогнози

Очільник української розвідки Кирило Буданов неодноразово говорив, що до кінця літа 2023-го ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року і війна закінчиться. Нещодавно він підтвердив, що його думка не змінилась.

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко впевнений, що Україна відсвяткує перемогу в жовтні або листопаді цього року. Такий прогноз він дав минулої осені і з тих пір не змінював його.

Водночас в РНБО переконані, що неможливо спрогнозувати точні терміни закінчення війни.

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