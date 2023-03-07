Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Росія загрузла в Україні як у Чечні чи Афганістані.
В інтерв'ю LA RAZÓN він заявив, що назвати терміни завершення війни важко, однак все ж дав свій прогноз.
"Це важке питання... Починаючи від масштабів сил і засобів і того, як зараз ведуться бойові дії в Україні, боюся, що йдеться не про тижні, а про місяці. Росія загрузла в Україні - як це було раніше в Чечні та Афганістані. І водночас вийти з війни зараз означало б визнати помилку Кремля і необхідність зіткнутися з наслідками цієї варварської атаки", - зазначив Блащак.
На його думку, військова допомога Україні та економічний тиск на агресора - це найефективніші форми протидії окупантам.
"Ми не повинні відчувати себе втомленими чи звільненими від підтримки України, ця нація теж бореться за нашу свободу, за свободу та цінності Європи", - наголосив Блащак.
Коли закінчиться війна в Україні - прогнози
Очільник української розвідки Кирило Буданов неодноразово говорив, що до кінця літа 2023-го ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року і війна закінчиться. Нещодавно він підтвердив, що його думка не змінилась.
Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко впевнений, що Україна відсвяткує перемогу в жовтні або листопаді цього року. Такий прогноз він дав минулої осені і з тих пір не змінював його.
Водночас в РНБО переконані, що неможливо спрогнозувати точні терміни закінчення війни.