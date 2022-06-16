Заступниця міністра зазначила, що за першу половину червня Міноборони вже передало ЗСУ понад 55 тис. бронежилетів і 27 тис. шоломів.

Міністерство оборони продовжує забезпечувати збройні сили одягом, бронежилетами і шоломами, і вже постачає військовим зимовий одяг.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу.

"Щодо забезпечення ЗСУ – з 8 по 15 червня Міноборони передало понад 33 тис. бронежилетів, понад 19 тис. шоломів, 13,5 тис. пар взуття і понад 22 тис. комплектів костюмів польових. І нагадаю, що ми здійснюємо вже постачання зимового одягу, який також вже надходить у війська", - зазначила Маляр.

За її словами, найближчим часом очікують ще 21 тис. бронежилетів і 5 тис. шоломів – цей товар вже відвантажений постачальником і вже на шляху до ЗСУ.

Заступниця міністра зазначила, що за першу половину червня Міноборони вже передало ЗСУ понад 55 тис. бронежилетів і 27 тис. шоломів.

"Зосереджуємося на тому, щоб тримати планку у поставках, і на тому, щоб у резерві були засоби захисту не менше, ніж на 2 бригади, щоб коли підрозділи корпусу резерву закінчували підготовку, то для них уже була броня", – пояснила Маляр.

Як повідомляв УНІАН, Маляр заявила, що основною ціллю окупантів є знищення іноземного озброєння і шляхів його доставки в Україну. Подальші наступальні дії армії РФ залежатимуть від наявності в Україні необхідних ресурсів та озброєння для ведення бойових дій.

Вас також можуть зацікавити новини: