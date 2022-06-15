Президент відреагував на повідомлення в ЗМІ та соцмережах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує перевірки логістики в армії щодо постачання військовим всього необхідного.

Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні до українців, зробленому наприкінці 111-го дня війни.

"Попросив сьогодні головнокомандувача Збройних сил України дуже уважно поставитися до повідомлень у ЗМІ та в соцмережах про те, що в частини наших бійців немає достатньо засобів індивідуального захисту. Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством", - сказав він.

За словами глави держави, він очікує перевірки логістики в армії – "перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту".

"На сьогодні всім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати всього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вчергове наголосив, що готовий до перемовин із президентом РФ Володимиром Путіним.

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