У Міноборони порівняли РФ із фашистською Німеччиною.

Немає жодного сумніву у перемозі України, питання в тому, які будуть жертви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив офіцер Центру оперативного інформування Міноборони Леонід Матюхін.

"Більша частина сил, які були зосереджені на кордоні з Україною, вже зайшли. І дуже значна їх частина розбита, а деякі взагалі розбиті в нуль", - розповів він.

За словами Матюхіна, наразі найбільша проблема полягає у тому, що в Росії на сьогодні більшість людей перебуває в інформаційному вакуумі, як і їхні військовослужбовці.

Він порівняв РФ із фашистською Німеччиною.

"РФ її зараз просто замінила. Єдине, що вони більш підступні, ніж фашистська Німеччина, тому що ті принаймні називали війну війною та оголосили її", - вважає представник МОУ.

Матюхін підкреслив, що жодного сумніву у тому, що Україна переможе, немає.

"Питання лише в тому, які будуть жертви...", - уточнив він.

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