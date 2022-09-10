З початку воєнного стану в Україні прикордонники затримали за спробу незаконного перетину кордону понад 8 тисяч чоловіків, які підлягають призову.
Про це повідомляє прес-служба МВС України.
Зазначається, що понад 5,6 тисячі з цих порушників зупинені поза пунктами пропуску. Решта намагалися пройти паспортний контроль. Так, з початку повномасштабної війни зафіксовано 245 спроб підкупу прикордонників. Загальна сума запропонованих хабарів склала понад 3,8 мільйона гривень.
Крім цього, розпочато понад 1450 кримінальних проваджень, з яких:
- за незаконне переправлення осіб через державний кордон України – понад 270;
- за підробку документів та використання підроблених документів – 1160;
- за ухилення від призову – 17.
Як відомо, під час воєнного стану чоловіки – громадяни України (крім деяких категорій) не можуть залишати її територію. Нещодавно воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада.