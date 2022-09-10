З початку вторгнення РФ зафіксовано 245 спроб підкупу прикордонників, під час яких прикордонникам пропонували хабарі на загальну суму понад 3,8 мільйона гривень.

З початку воєнного стану в Україні прикордонники затримали за спробу незаконного перетину кордону понад 8 тисяч чоловіків, які підлягають призову.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Зазначається, що понад 5,6 тисячі з цих порушників зупинені поза пунктами пропуску. Решта намагалися пройти паспортний контроль. Так, з початку повномасштабної війни зафіксовано 245 спроб підкупу прикордонників. Загальна сума запропонованих хабарів склала понад 3,8 мільйона гривень.

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Крім цього, розпочато понад 1450 кримінальних проваджень, з яких:

за незаконне переправлення осіб через державний кордон України – понад 270;

за підробку документів та використання підроблених документів – 1160;

за ухилення від призову – 17.

Як відомо, під час воєнного стану чоловіки – громадяни України (крім деяких категорій) не можуть залишати її територію. Нещодавно воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада.

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