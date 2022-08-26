На тлі нещодавньої серії вибухів в Криму Росія вирішила подбати про свої винищувачі. Країна-агресор вивела десять літаків з території півострова.
Відповідною інформацією поділилося видання Business Insider, яке отримало в розпорядження секретний звіт НАТО за 22 серпня.
"Росія, швидше за все, виведе свої військово-повітряні сили в Криму, щоб запобігти подальшим атакам з боку України", — сказано в документі.
У НАТО повідомили, що ворог вже перекинув десять своїх літаків з території півострова в Росію. Це стосується шести винищувачів СУ-35С і чотирьох перехоплювачів МіГ-31БМ.
Однак у звіті йдеться про важливість аеродрому Бельбек біля Севастополя. Незважаючи на ротацію, він залишається ключовим пунктом для "для забезпечення повітряної підтримки на півдні України і Чорного моря". За даними НАТО, на аеродромі дислокуються 32 російських винищувачі. Основну масу з них складають СУ-27, але є невелика кількість СУ-35С і МіГ-31БМ.
Ще один крок Росії — збільшення тактичних ракет класу "земля-повітря" в Криму, щоб протистояти атакам української сторони, наприклад, знищувати безпілотники. При цьому РФ відчуває проблеми в боротьбі з дронами. Засобам ППО окупантів важко виявляти БПЛА.
Як повідомляв УНІАН, 9 серпня, на аеродромі в Новофедорівці на території Криму сталися вибухи. Українська сторона заперечувала своє причастя до інциденту, хоч і була задоволена результатом. Внаслідок атаки вдалося знищити дев'ять ворожих літаків, про що розповіли у Командуванні ПС ЗСУ.
А 16 серпня вибухи прогриміли на складі боєприпасів і техніки під Джанкоєм. Міноборони РФ назвало їх результатом диверсії. Згідно з відомостями ЗМІ, це відпрацював елітний український підрозділ.
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