З великою ймовірністю у росіян почалася економія ракет.

У окупантів, швидше за все, закінчуються ракети великої дальності, тому що вони, ймовірно, з метою економії почали застосовувати ракети середньої.

Таку думку в ефірі "Фейгін Live" висловив радник голови ОП Олексій Арестович.

За його словами, окупанти підходять впритул до зони ураження української ППО. Про це свідчить вчорашній обстріл Одеси, після якого з'ясувалося, що російська армія застосувала ракети Х59 з дальністю ураження менше як 300 км.

"Вчора був пуск ракет по Одесі і більшість з них збили. Але одна прилетіла. І коли розібралися, з'ясувалося, що це - Х59. Ці ракети характерні тим, що у них максимальна дальність ураження менш як 300 км, це авіаційні ракети середньої дальності. І це викликає питання - або вони випробовують їх, хоча вони 1975-1979 рр. виробництва... або у них закінчуються ракети іншого класу, далекі ракети, і вони змушені застосовувати ці. А ці небезпечні тим, що доводиться підходити впритул до кордону роботи нашої ППО. З великою ймовірністю у них почалася економія ракет", - зазначив Арестович.

Як писав УНІАН, вранці суботи літаки стратегічної авіації Росії завдали ракетного удару по одному з районів Одеської області.

Противник потрапив крилатою ракетою в сільськогосподарське підприємство, за попередніми даними, постраждали дві людини.

Увечері п'ятниці одну ворожу ракету збили над морем, ще три в Миколаївській області.

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