МЗС Великої Британії викликало російського посла через смерть британського підданого Пола Урі в Донецьку.

Сім'я померлого в полоні так званої "ДНР" британця Пола Урі звинуватила в його смерті уряд Росії і тих, хто безпосередньо тримав його в ув'язненні.

Про це пише BBC News.

За їх словами, їм достеменно відомо, що в момент затримання у Пола при собі був інсулін, оскільки він страждав діабетом 1-го типу. Сепаратисти не могли не знати, що це за засіб і при якому діагнозі його прописують.

Вони також відмовлялися пускати до бранців представників Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій, які кілька разів поривалися перевірити, в яких умовах утримуються британці.

Це говорить тільки про те, вважає сім'я, що умови були жахливими, і сепаратисти не хотіли, щоб про це дізналися. Рідні Пола Урі заявили, що влада в Лондоні спільно з Червоним Хрестом робили все можливе для його звільнення, але їх неодноразові запити не задовольнялися.

Зараз сім'я хоче повернути тіло Пола до Британії, проте правозахисники вважають, що шансів на це мало. У цьому випадку за допомогою судмедекспертизи в Британії можна було б точно встановити причини смерті Урі. Родичі підозрюють, що його могли катувати, і саме це може бути головною причиною небажання "ДНР" повернути тіло рідним.

Також повідомляється, що МЗС Великобританії викликало посла Росії в Лондоні Андрія Келіна після того, як в так званій "ДНР" заявили про смерть полоненого британця Пола Урі. МЗС висловив російському дипломату "глибоку стурбованысть" тим, що трапилося.

"Я вражена повідомленнями про смерть британського гуманітарного працівника Пола Урі, який перебував під вартою російських проксі в Україні. Росія повинна нести повну відповідальність за це", - заявила міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас.

Як повідомляв УНІАН, у так званій "ДНР" помер полонений громадянин Великобританії - професійний військовий Пол Урі. Бойовики повідомили, що причиною загибелі стали "хвороби і стрес".