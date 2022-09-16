Вона мала у них велику потребу.

У Повітряних силах Збройних Сил України підтвердили, що російська армія використовує в Україні іранські безпілотники.

Про це розповів речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.

"Що стосується Ірану, є дані, що дійсно російська армія отримує і вже використовує (іранські БПЛА - УНІАН). Ми бачили вже один збитий Shahed 136", - повідомив він.

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Ігнат відзначив, що це баражуючий боєприпас, фактично дром-камікадзе.

"Зрозуміло, що ціль надзвичайно складна, і щоб збивати саме такі цілі, потрібні ще додаткові системи. Крім того, потрібна пильність наших воїнів. Візуальні пости спостереження допоможуть виявляти ці цілі не лише раділокаційно, а і візуально. Це нова зброя у Росії, в якій вона відчувала велику потребу", - сказав він.

Речник Повітряних сил Збройних сил України відзначив, що зі сторони української армії буде адекватне реагування та нові прийоми протидії на ці виклики.

Раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області знайшли залишки збитого іранського БПЛА Shahed-136.

Крім того, раніше OSINT-розслідувачі повідомляли, що українські воїни збили іранський БПЛА Shahed в Куп'янському районі Харківської області.

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