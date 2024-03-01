Росіяни атакували Україну чотирма дронами-камікадзе типу "Шахед", також запускали зенітні керовані ракети.

Цієї ночі російські загарбники атакували Україну чотирма дронами-камікадзе типу "Шахед", але українським силам усі вдалося знищити. Про це речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав в ефірі інформаційного марафону.

"На жаль, сьогодні ніч теж не обійшлася без обстрілів. Це, зокрема, зенітні керовані ракети, які запустив противник по Харківщині і Донеччині. Чотири таких ракети були запущені. Далі противник атакував теж чотирма БПЛА типу "шахед". Усі чотири були знищені нашими Силами оборони", - сказав Ігнат.

Також він додав, що російські загарбники продовжують завдавати ударів керованими авіабомбами у різних напрямках.

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При цьому, як уточнило Командування Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 1 березня 2024 року противник атакував 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини і Бєлгородської області та 4-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ Російської Федерації).

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено 4 "шахеди" у межах Харківської та Дніпропетровської областей", - сказано у повідомленні.

Втрати Росії

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України за минулу добу зменшили лави російських загарбників на 920 солдат. За минулу добу вражено 36 артилерійських систем, 30 бойових броньованих машин та 17 танків.

Крім того, минулої доби, Повітряні сили ЗСУ знищили одразу три російських бомбардувальники Су-34. Так, 29 лютого вночі Сили оборони збили один ворожий двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34. Вже вдень стало відомо про збиття ще двох російських літаків на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

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