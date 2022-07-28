За словами експерта, через дії Путіна Росія стає сировинною базою Китаю.

У президента РФ Володимира Путіна немає цілей і стратегії в питаннях війни в Україні.

Таку думку висловив науковий співробітник канадського Центру досліджень військової сфери, розвідки і безпеки Філіп Аммон в інтерв'ю DW.

Він вважає, що РФ діє за обставинами: "варто було б виходити з того, що в інтересах Росії не мати конфліктів на периферії. Але я не бачу жодних активних дипломатичних зусиль у цьому напрямку. Багато говорять зараз про путінізм і якусь пов'язану з ним ідеологію. Але у мене складається враження, що це, скоріше, якась безцільна діяльність".

"Звичайно, є ця мета-максимум: відновити імперію, але, по суті, це, скоріше, просто мрії. Після приходу до влади Путін поставив собі за мету модернізувати країну, але війна в Україні веде її прямо протилежним шляхом, через дії Путіна Росія стає сировинною базою Китаю", - підсумував експерт.

Нагадаємо, в МЗС України пояснили, чому ЄС не можна йти на газову угоду з Путіним.

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