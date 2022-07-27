Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган тримає президента Росії Володимира Путіна "за яйця" оразу у трьох точках: Нагірному Карабаху, Лівії та Сирії.
Про це заявив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в ефірі "Апостроф TV".
За словами політолога, господар Кремля побоявся вступати у війну з Ердоганом під час загострення в Нагірному Карабаху, і після п’яти місяців війни в Україні стало зрозуміло, чому.
"У Ердогана своя гра. Вони з Путіним старі гравці. Кажуть іноді, що у Путіна немає яєць. Принаймні, Ердоган його тримає, вибачте, за три яйця: у Нагірному Карабаху, у Сирії та в Лівії. Путін там дуже залежний від Ердогана", – висловив думку Піонтковський.
Він зауважив, що не випадково Ердоган змусив Путіна чекати його на нещодавній зустрічі в Тегерані. Таким чином президент Туреччини показав, хто в їхній парі є "альфа-самцем".
"Звичайно, Ердоган, тому що Путін злякався йти на війну з ним на Південному Кавказі, коли Ердоган надав масштабну підтримку азербайджанській армії. Азербайджан виграв війну проти путінського союзника – Вірменії, до якої він побоявся прийти на допомогу. Тепер ми бачимо, чому він побоявся", – розповів Піонтковський.
Він додав, що війна проти України показала, на що насправді спроможна російська армія, яку називали "другою армією світу".
"І це тут, в Україні, де, здавалося б, географічно близько до центрів Росії, найвиграшніше поле бою. А уявляєте, що б Ердоган зробив з цією "другою армією" у світі на Південному Кавказі?" – задався питанням публіцист.
Нагадаємо, 5 серпня Путін та Ердоган проведуть зустріч у Сочі.
Як повідомляв УНІАН, 9 липня Піонтковський висловив упевненість, що російського президента Володимира Путіна вже ніхто не боїться. Він зазначив, що Литва, обмеживши транзит товарів до Калінінграда, свідомо пішла на ескалацію.