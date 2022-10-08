Крім того, завдадуть ударів по тих місцях, з яких будуть запущені ядерні боєголовки. Ну, і недвозначно натякнули, що і особисто Путіну мало не здасться

США протягом першої півгодини знищать Чорноморський флот і всі його бази на узбережжі, якщо Росія завдасть ядерного удару по території України.

Про це повідомив відомий російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю УНІАН.

Він наголосив, що Вашингтон не буде для цього вдаватися до ядерної зброї, а використовує свою величезну конвенційну перевагу.

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"Якщо це не справить враження на Москву, то протягом декількох днів спопелять вогневим впливом все російське угруповання, яке перебуває на території України. США ні в якому разі не відповідатимуть ядерною зброєю саме тому, що це безглуздий терористичний злочин. Але вони покарають росіян набагато болючіше", - пояснив експерт.

За його словами, також будуть нанесені удари по тих місцях, з яких будуть запущені ядерні боєголовки. Наслідки такого рішення Кремля торкнуться і президента РФ Володимира Путіна.

"Ну, і недвозначно натякнули, що і особисто Путіну мало не здасться. Переводячи на просту мову це означає, що його просто вб'ють. Це справило враження. Після цього ядерна риторика Москви різко скоротилася. Практично питання закрите", - додав Піонтковський.

Він зазначив, що Путін дуже любить і цінує себе, а тому не допустить ніякої загрози для життя.

"І третя причина - у нього немає на столі кнопки, на яку він натисне. Ядерну стратегічну зброю складніше застосувати, ніж тактичну. Для цього потрібна ціла серія команд. Вони всі знаходяться на складах. Всі ці пересування спостерігаються американською розвідкою, а їх треба доставити. У це буде залучено два десятки офіцерів, і вони всі повинні бути божевільними", - підсумував політолог.

Ядерні загрози Росії

Оголошуючи часткову мобілізацію в Росії, президент РФ Володимир Путін пригрозив заходу ядерною зброєю.

Після цього стало відомо, що в разі ядерного удару Росії по Україні США можуть вдарити ядерною зброєю по території самої РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після застосування ядерної зброї Путін не зможе зберегти своє життя. Пізніше він додав, що Росія вже готує своє суспільство до ядерного удару.

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