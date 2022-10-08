На його переконання, російська влада досі не вирішила, чи застосує цю зброю.

Росія почала готувати своє суспільство до ймовірного ядерного удару. Однак режим Путіна досі не визначився, чи готовий до цього кроку.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC.

"Вони починають готувати своє суспільство. Це дуже небезпечно. Вони не готові це робити, використати. Але вони починають спілкуватися. Вони не знають, чи скористаються вони цим, чи не скористаються. Я думаю, що навіть говорити про це небезпечно", - заявив Зеленський. Відео дня

Український лідер також прокоментував масову істерику в РФ навколо його заяви, яку російські пропагандисти неправильно переклали та інтрепритували. За його словами, він не закликав НАТО до превентивних ядерних ударів по РФ, а мав на увазі інші превентивні дії для стримування агресора, зокрема санкції.

"Після цього перекладу, росіяни зробили по-своєму, як їм зручно, і стали ретранслювати в інших напрямках", - пояснив президент.

Ядерні загрози Росії

Оголошуючи часткову мобілізацію в Росії, президент РФ Володимир Путін пригрозив заходу ядерною зброєю.

Після цього повідомлялося, що в разі ядерного удару Росії по Україні США можуть вдарити ядерною зброєю по території самої РФ. Це може призвести до початку Третьої світової війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після застосування ядерної зброї Путін не зможе зберегти своє життя.

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