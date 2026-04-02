В РФ заявили про повне захоплення Луганщини: у ЗСУ пояснили, що відбувається

За словами Трегубова, це схоже на повідомлення про "четверте взяття Купʼянська".

Російське Міністерство оборони напередодні заявило про нібито повне захоплення Луганської області. У Збройних силах України це спростували.

Відповідну заяву в ефірі телемарафону зробив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. Зокрема його попросили прокоментувати зазначене повідомлення країни-агресора, яке вже прибрали з офіційних ресурсів профільного міністерства РФ, але ця "інформація" вже розповсюджена росЗМІ.

"Судячи з усього, вчора все ж таки було 1 квітня – і для російського Міноборони теж… Ситуація наступна: росіяни контролюють більшу частину Луганщини, це - не секрет. Однак роками українці утримують невеличкий шматок. Й цей шматок не скорочується", - підкреслив речник.

На зазначеній території не спостерігається суттєвих пересувань, немає суттєвих змін увесь цей час.

"Чому вони зараз вирішили щось оголосити (про повне захоплення – УНІАН), я не знаю. Це, знов таки, якась класична "наркоманія" від російського Міністерства оборони на кшталт їхніх заяв про "четверте взяття Купʼянська" чи про кількість знищеної української техніки, якої немає в усіх країнах НАТО разом узятих", – додав він.

За словами військового, йдеться про добре укріплену ділянку фронту, яка не є найбільш пріоритетною для ворога. Чому було розповсюджено повідомлення про "успіхи" окупантів – зараз не зрозуміло.

Нагадаємо, російська диверсійно-розвідувальна група якось намагалася непомітно просунутися в напрямку Куп’янська-Вузлового. У російських диверсантів був з собою прапор, який вони, ймовірно, хотіли використати, щоб зняти фейкове відео про нібито захоплення населеного пункту.

ДРГ було знищено на підходах, росіяни мали ганчірку, яка слугувала реквізитом для створення фейкових новин ворожої пропаганди про нібито захоплення. Українські військові розповіли, що окупанти продемонстрували "високий" рівень володіння російською мовою - написали на прапорі "153 тановий полк". Це був не перший випадок, коли противник намагався приховати від командування свої провали на цій ділянці фронту.

