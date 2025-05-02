Журналісти вказали, що за задумом, теракти спочатку хотіли провести у Москві, але передумали.

ФСБ РФ надала вказівку влаштувати показові теракти в декількох російських регіонах під час парадів на 9 травня. А на забезпечення параду на Червоній площі кидають всі сили, щоб він пройшов спокійно.

Як пише InformNapalm, планується, що теракти організують у Хабаровську, Улан-Уде. Мета терактів - звинуватити Україну в ударах по цивільних, зірвати переговори зі США, використати ці приводи для мобілізації додаткового ресурсу з російських регіонів.

"Спочатку нібито розглядались плани подібних дій в самій Москві, але пізніше вирішили, що ситуація може вийти з-під контролю, тому хочуть спробувати в регіонах, подалі від Федерального центру", - йдеться у повідомленні.

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Парад У РФ

Нещодавно російський диктатор Путін оголосив про нове тимчасове перемир'я з 8 по 10 травня. У Кремлі також заявили, що вважають, що українська сторона має ухвалити це перемир'я.

В Україні поки що цю пропозицію офіційно не ухвалили, тому експерти почали міркувати про те, чи можуть ЗСУ вдарити по кремлівському параду. Зокрема, екс-співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак вважає, що ЗСУ навряд чи завдаватимуть ударів по Москві 9 травня.

Також він пояснив, чому Путін виступив за перемирʼя в період з 8 по 10 травня. Ступак вважає, що диктатор боїться, що Україна зіпсує йому свято.

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