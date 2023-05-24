При цьому за законом вони знаходяться "поза зоною військових дій".

У Росії з вересня 2022 року солдати-строковики охороняють кордони в Білгородській області.

Журналісти видання "7х7" поспілкувалися з родичами призовників, які розповіли, що солдати знаходяться на відстані 200-300 метрів від України.

"Строковики нібито стоять на кордоні попереду, "найперші", і навіть бачать українських солдатів. Строковики живуть в бліндажах, ходять в наряди і несуть караул, як прикордонники. Прикордонники і росгвардійці, які патрулюють периметр, розташувалися за ними", - йдеться в розслідуванні.

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У солдатів строкової служби немає необхідної підготовки, їм не вистачає екіпіровки і їжі, вони гинуть в результаті обстрілів - і про це офіційно не повідомляють ні Міноборони, ні губернатор В'ячеслав Гладков.

При цьому за законом вони знаходяться "поза зоною військових дій". За непідтвердженими даними, під час заходу диверсантів в Грайворонський район 22 травня міг бути поранений 18-річний строковик з Карелії. За даними "7х7", з початку війни на кордоні померли щонайменше сім строковиків.

Ситуація в Білгородській області - ліквідовані росіяни

Під час прориву в Грайворонський район Бєлгородської області РФ було ліквідовано 2 російських військових, ще четверо - поранені.

Інформація російської сторони про великі втрати, які нібито понесли повстанці в Білгородській області, не відповідає дійсності. Про це заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.