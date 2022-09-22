Росію знову спіймали на брехні про війну в Україні.

Дані про втрати української армії на війні проти Росії, про які заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, розійшлися з повідомленнями Міноборони РФ.

Про це пише видання "Агентство".

Там зазначили, що з 24 лютого по 20 вересня в щоденних зведеннях офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков розповів нібито не менше ніж про "83 тисячі вбитих українських військових".

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Ці дані значно перевищують втрати української армії, про які 21 вересня заявив Міністр оборони Росії Сергій Шойгу. За його словами, за час війни Україна нібито "втратила 61 207 військових загиблими і 49 368 пораненими".

Крім того, дані про вбитих на війні 5937 російських військових з повідомлення Шойгу менші, ніж число похованих військовослужбовців, про яких відомо за відкритими джерелами.

Раніше Міноборони Великобританії повідомляло, що Росія втратила 80 тисяч осіб, у тому числі 25 тисяч - убитими, Пентагон оцінював втрати Росії убитими і пораненими в 80 тисяч, за даними України, з початку війни були вбито понад 55 тисяч російських окупантів.

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