США готові вводити санкції проти країн, які постачають Росію боєприпасами або підтримують російський ВПК.

Російський військово-промисловий комплекс відчуває дефіцит критично важливої мікроелектроніки через введені Заходом санкцій.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеемо на зустрічі країн, що вводять економічні обмеження щодо Росії.

Він зазначив, що наразі РФ не може отримати доступ до передових технологій і до західних фінансових систем, що обмежує можливості російської оборонної промисловості виробляти зброю, а також замінювати те, що було знищено під час війни.

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"У Росії закінчується мікроелектроніка, що має вирішальне значення для їх військово-промислового комплексу, і російські чиновники стурбовані тим, що їм не вистачає іноземних компонентів", - зазначив Адеемо.

Крім того, два найбільших російських виробника мікроелектроніки були змушені тимчасово призупинити виробництво через відсутність критично важливих іноземних технологій.

Також Адеемо підкреслив, що США готові вводити санкції проти країн, які постачають Росію боєприпасами або підтримують російський ВПК.

Дефіцит боєприпасів у Росії - що відомо

Як повідомляла українська розвідка, в арсеналі РФ залишилося менше 30% високоточних ракет від тієї кількості, яка була станом на день вторгнення в Україну. Втім, є ще досить багато ракет радянських зразків.

10 жовтня Росія здійснила масований обстріл українських міст, до якого, за даними ГУР, готувалась з початку жовтня. Всього за день окупанти здійснили 84 пуски (за підрахунками ворога - 150), понад половину вдалося збити силами ППО.

На думку глави спецслужби GCHQ Джеремі Флемінга, російська армія вже виснажена, запаси БК у неї закінчуються. Про це уже відкрито заявляють і рашистські пропагандисти.

Українська розвідка вважає, що масовані ракетні удари, яких завдала Росія 10 жовтня, є винятком, і з такою інтенсивністю ворог не зможе постійно обстрілювати територію України. Противник не зможе ефективно поповнювати запаси ракет, особливо високоточних озброєнь, виробляти їх в належній кількості.

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