РФ використала 1844 ракет, а ще залишилося - 609.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія вже витратила більш як дві третини запасів високоточних ракет.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Telegram.

При цьому він навів статистику використання ворогом високоточних ракет дальнього радіусу дії: використаних Росією ракет - 1844, а залишилося - 609.

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"Демілітаризація Росії. Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об’єктів України, держава-агресор зменшує свої можливості щодо враження військових об’єктів. Два висновки: військова поразка Росії неминуча; Росія - терористична держава", - написав Резніков.

Дефіцит боєприпасів у Росії - що відомо

Як повідомляла українська розвідка, в арсеналі РФ залишилося менше 30% високоточних ракет від тієї кількості, яка була станом на день вторгнення в Україну. Втім, є ще досить багато ракет радянських зразків.

10 жовтня Росія здійснила масований обстріл українських міст, до якого, за даними ГУР, готувалась з початку жовтня. Всього за день окупанти здійснили 84 пуски (за підрахунками ворога - 150), понад половину вдалося збити силами ППО.

На думку глави спецслужби GCHQ Джеремі Флемінга, російська армія вже виснажена, запаси БК у неї закінчуються. Про це уже відкрито заявляють і рашистські пропагандисти.

Українська розвідка вважає, що масовані ракетні удари, яких завдала Росія 10 жовтня, є винятком, і з такою інтенсивністю ворог не зможе постійно обстрілювати територію України. Противник не зможе ефективно поповнювати запаси ракет, особливо високоточних озброєнь, виробляти їх в належній кількості.

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