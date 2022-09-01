ЗСУ за допомогою згаданих снарядів здатні вивести з ладу російські радари.

Збройні сили України продовжують наступальні дії на півдні. Росія віддає пріоритет протиповітряній наземній обороні із застосуванням радіолокаційних станцій. Однак ЗСУ здатні використовувати ракети AGM-88 HARM для знищення останніх. Якщо окупанти втратять свої радари, то це стане для них великою проблемою.

Такими висновками поділилися представники британської розвідки у традиційному щоденному звіті про війну в Україні.

"Міністерство оборони України опублікувало відеоматеріали, на яких Повітряні сили використовують високошвидкісні радіолокаційні ракети (HARM). Раніше Росія заявляла, що їй вдалося виявити фрагменти цього типу зброї, призначеної для виявлення і знищення радарів", — повідомили в британській розвідці.

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У звіті також сказано, що рашистам критично важливо зберегти радіолокаційне покриття для своїх засобів ППО. Однак українські бійці за допомогою AGM-88 HARM можуть значно знизити ефективність ворожого захисту.

"Росія віддає пріоритет сильній наземній протиповітряній обороні. Радіолокаційне покриття, яке дозволяє це зробити, є критично важливим потенціалом в її операції в Україні. Істотна, тривала деградація російських радарів через HARM стала б серйозним ударом по і без того проблемній ситуаційній обізнаності Росії", — додали в британській розвідці.

У звіті відзначили і контрнаступ ЗСУ на півдні. Українські захисники протягом двох останніх днів атакували противника за підтримки ударів з дальньої відстані по пунктах управління та матеріально-технічного забезпечення рашистів.

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ на півдні України розпочався 29 серпня. При цьому в Силах оборони півдня закликали до інформаційної тиші щодо дій українських захисників.

За словами радника ОПУ Олексія Арестовича, ЗСУ перейшли в невеликий наступ і прорвали лінію фронту на кількох ділянках. А журналісти CNN з посиланням на джерело в Збройних силах розповіли про звільнення чотирьох сіл у Херсонській області. Однак українська сторона офіційно цю інформацію не підтвердила.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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