Сполучені Штати засуджують заплановані Кремлем судилища в окупованому Маріуполі.

Росія не відмовляється від проведення "трибуналу" над українськими військовополоненими у Маріупольській філармонії.

Про це йдеться у відповіді російського посольства у США, цитують пропагандистські ЗМІ.

Російські дипломати, нарікаючи на позицію Держдепу щодо нелегітимного "судового процесу" над захисниками "Азовсталі", дали знати, що позиція Кремля незмінна.

Заяву американців у країні-агресорці назвали "безпідставною" – мовляв, США "бояться" свідчень військовополонених. Традиційно Росія звинуватила бійців "Азову" у начебто "нелюдських діях".

Доля захисників "Азовсталі" після виведення з території заводу

Як повідомляв УНІАН, російські військові взяли в полон понад 2,5 тисячі українських бійців з Маріупольського заводу "Азовсталь".

29 червня відбувся перший із запланованих обмінів військовополонених, в результаті якого в Україну повернулися 144 захисники, серед них - 95 оборонців "Азовсталі".

За місяць, в ніч на 29 липня, внаслідок дій окупантів була знищена будівля на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома.

Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.

6 серпня Маріупольська міськрада заявила, що ворог встановлює клітки для показового "суду" у міській філармонії. Згодом ватажок "ДНР" Деніс Пушилін заявив про підготовку до проведення показового судилища.

Головне управління розвідки Міноборони України попередило, що на День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі". За одним із можливих сценаріїв, росіяни можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару.

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