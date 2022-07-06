Серед поранених місцевих жителів є дитина.

Вибухи прогриміли в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області. В результаті інциденту одна людина загинула, а ще четверо отримали поранення

Про це повідомляє Суспільне.

"Одна людина загинула, четверо поранених, серед них дитина. Можливо, є ще постраждалі, але більше ніхто не звертався за допомогою", - розповів голова Скадовської міської ради Олександр Яковлєв.

За його словами, через вибухи в будинку зруйновано дах, пошкоджено стіну та вибило вікна.

За словами місцевих жителів, три ракети пролетіли в північну сторону міста, після чого було чутно кілька вибухів, а в повітрі з'явився дим

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти ще в березні захопили частину Херсонської області, в тому числі і Скадовськ. За весь цей час загарбники відчували себе цілком спокійно.

21 червня глава прес-центру сил охорони і оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що українські захисники успішно просуваються до тимчасово окупованого Херсона, витісняти російські війська з другого і третього рубежів оборони.

22 червня стало відомо, що під Херсоном спалахнув склад боєприпасів російських окупантів. За уточненням місцевих, пожежа на складі сталася після влучень снарядів.

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