Радник президента США з національної безпеки сказав, що громадяни США повинні залишити Україну протягом 48 годин.

Росія зосередила достатньо сил для масштабної військової операції проти України й може розпочати її будь-якого дня.

Про це заявив у п'ятницю під час брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пишуть Reuters і CNN.

Він закликав громадян США залишити Україну протягом 48 годин.

"Будь-який громадянин США в Україні повинен покинути країну якнайшвидше і в будь-якому разі в найближчі 24-48 годин. Ми, очевидно, не можемо передбачити майбутнє, ми не знаємо точно, що станеться. Але зараз ризик досить високий, а загроза настільки негайна, що цього вимагає розсудливість", - сказав Салліван.

Салліван попередив американців, що якщо вони залишаться в Україні, то наразяться на ризик, що потім не буде жодної можливості для виїзду і не буде жодної перспективи, що США будуть здійснювати евакуацію за допомогою військових, якщо відбудеться російське вторгнення.

За його словами, президент США не піде на ризик відправки американських солдат у "зону війни" для евакуації американців.

Також він пояснив, як може виглядати російський напад на Україну.

"Російська атака може розпочатися будь-якого дня і, ймовірно, почнеться з повітряного нападу і ракетних обстрілів, які, очевидно, можуть вбити мирних жителів незалежно від їхньої національності. Подальше наземне вторгнення, очевидно, передбачатиме наступ масованих сил. Також можливе швидке просування на Київ", - сказав Салліван.

Радник з нацбезпеки додав, що у такій ситуації не буде можливості для організації вивезення американців, а комерційні транспортні засоби будуть зупинені.

"Ніхто не зможе розраховувати на виїзд повітряним, залізничним або дорожним транспортом, як тільки розпочнуться воєнні дії", - наголосив Салліван.

Він зазначив, що наразі залишається незрозумілим, чи віддав президент Росії Володимир Путін остаточний наказ про початок вторгнення в Україну. "Ми не говоримо, що остаточне рішення було ухвалене президентом Путіним", - сказав він.

Салліван сказав, що очікує, що президент США Джо Байден незабаром поговорить з Путіним телефоном щодо цієї кризи.

Водночас, за його словами, вторгнення в Україну може відбутися у будь-який момент до завершення зимової Олімпіади, до 20 лютого.

Як повідомляє The Guardian із посиланням на дипломатичні джерела, Джо Байден сказав іншим лідерам НАТО та ЄС, що США вважають, що Володимир Путін вирішив здійснити вторгнення в Україну, яке може статися в найближчі кілька днів.

Як повідомляв УНІАН, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може розпочати нове вторгнення в Україну у будь-який час, у тому числі під час зимових Олімпійських ігор.

Блінкен зазначив, що Вашингтон продовжує "скорочувати чисельність" співробітників американського посольства в Україні і повторив заклик Держдепартаменту, аби усі американці в Україні покинули країну негайно.

Раніше президент США Джо Байден також закликав усіх американців, які залишаються в Україні, виїжджати з країни через загрозу російського вторгнення. Також негайно покинути Україну закликали й у Держдепі США.

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