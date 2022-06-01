Сполучені Штати не можуть передбачити, як довго триватиме конфлікт.

Україна не використовуватиме зброю США для удару по Росії.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, де він сказав, що Україна дала "запевнення", що не використовуватиме системи озброєння великої дальності, надані Вашингтоном, проти цілей на російській території, передає The Guardian.

За його словами, новий пакет озброєнь, що направляється в Україну, "це саме те, що їм потрібно" і зміцнить Україну на будь-яких переговорах у майбутньому.

Щодо занепокоєння щодо того, що Росія інтерпретує пакет озброєнь для України як ескалаційний, Блінкен сказав, що президент США Джо Байден чітко говорив зі своїм російським колегою Володимиром Путіним щодо наслідків російського вторгнення.

"Ми дуже чітко говорили про це з першого дня, коли президент Байден повідомив про це безпосередньо президенту Путіну. Тож ми зробили саме те, що сказали, що будемо робити", - заявив Блінкен.

Він сказав, що "Путін хотів менше НАТО, але замість цього він отримує більше НАТО, більше військ і більше членів Альянсу".

Сполучені Штати не можуть передбачити, як довго триватиме конфлікт, продовжив Блінкен, але вони подбають про те, щоб Україна була оснащена тим, що їй необхідно для ефективного захисту.

"Ми не можемо передбачити, як це буде відбуватися, коли це відбудеться. Наскільки ми можемо оцінити зараз, ми все ще розглядаємо багатомісячний конфлікт", - додав Блінкен.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки офіційно підтвердили новий пакет безпекової допомоги для України обсягом 700 млн доларів.

Він включає у тому числі високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), з політичною умовою, що їх не будуть використовувати для ударів по цілях у межах Росії.

Також у пакеті - радіолокаційні системи, більше ракет Javelin, протитанкове озброєння, гелікоптери, тактичні транспортні засоби та різні види боєприпасів.

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