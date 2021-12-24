У Держдепартаменті наголосили, що ситуацію на Сході України можна розв'язати лише за умови деескалації.

Сполучені Штати Америки заявили, що вітають заяву ОБСЄ щодо припинення вогню на Донбасі. У США також наголосили, що війна на Сході України може бути вирішена тільки в "атмосфері деескалації".

Відповідну заяву оприлюднили у Держдепартаменті США.

Штати привітали заяву ОБСЄ щодо "твердої рішучості" українських урядових сил, а також сил, очолюваних Росією на Сході України, перейти до повного дотримання режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року. У Вашингтоні сподіваються, що саме мирні домовленості "створять дипломатичний простір, необхідний для деескалації регіональної напруженості та забезпечать позитивну атмосферу для подальших обговорень".

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У Держдепартаменті наголосили, що ситуацію на Сході можна розв'язати лише за умови деескалації, зокрема як оголошене домовленості про припинення вогню. У зв'язку з цим США закликали Росію:

виконувати свої зобов'язання за мінськими угодами щодо відведення сил і зброї від лінії зіткнення на Cході України;

відвести сили, які вона зосередила вздовж кордонів України, та припинити "агресивну й загрозливу риторику".

Нагадаємо, днями відбулося засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, де сторонами (Україна, Росія, ОБСЄ) було досягнуто розуміння необхідності відновлення дії режиму припинення вогню. У перший день дії режиму "тиша" зберігалася.

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