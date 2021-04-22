Арестович пов'язав обстріли з засіданням ТКГ.

Ескалація ситуації на Донбасі може піти на спад після 28 квітня - на цей день заплановано засідання мінської ТКГ.

Про це заявив спікер української делегації на переговорах Олексій Арестович в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, на засіданні політичних радників лідерів країн "нормандського" формату сторони підтвердили необхідність воцаріння тиші на лінії фронту.

Читайте такожВ ОП кажуть, що Росія перекиданням військ зруйнувала міф власної пропаганди

"Козак (представник РФ, - УНІАН) кілька разів зробив на це наголос. Позиція наша відома - ми за це з 2014 року, або принаймні з 2019 року. І наступного дня відбулося засідання підгрупи з безпеки, де на мій превеликий подив - протягом тригодинного засідання ми пройшли весь документ у першому читанні. Причому за основу був узятий український документ додаткових заходів щодо встановлення повного всеосяжного режиму припинення вогню на фронті. Ми його в першому читанні прочитали, посол пан Чевік назвав це безпрецедентною подією, майже історичним днем. До кінця тижня має відбутися друге читання", - сказав Арестович.

За його словами, документ може бути представлений на загальне засідання ТКГ в середу 28 квітня.

"Є примарна надія, що його вдасться узгодити і прийняти на засіданні ТКГ. І тоді є надія щодо зниження ескалації на фронті", - сказав радник української делегації в ТКГ.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован