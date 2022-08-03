Російське військове керівництво шукає шляхи поповнення живої сили окупаційних військ для захоплення України.

Новосибірська, Курганська, Саратовська і Ульяновська області формують нові добровольчі батальйони на війну в Україну.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Новосибірська область набирає чоловіків у віці від 18 до 50 років в неназваний добровольчий батальйон і пропонує за зарахування 300 тисяч рублів (близько 4 900 доларів).

Керівник Курганської обласної козачої організації Володимир Ярушников повідомив, що місцева влада обговорює процес формування і комплектування неназваного батальйону.

Адміністрація Ульяновська також оголосила про формування двох резервно-добровольчих батальйонів по 200 осіб у кожному.

Саратовське місцеве видання повідомило, що адміністрація Саратова оголосила набір у два неназвані добровольчі батальйони на підставі "наказу Міноборони Росії".

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередилися на захопленні Донбасу. Ворог в результаті штурмів має частковий успіх на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Водночас спроби просування противника напрямках Роти-Вершина, Володимирівка – Яковлівка, Клинове – Зайцеве та Покровське – Бахмут успішно відбиті. Окупанти з втратами відійшли назад.

Також ЗС РФ вели штурмові дії в напрямку Мінеральне - Авдіївка, успіху не мали, відійшли.

Наступи росіян на Краматорському та Харківському напрямках успішно відбиті.

В результаті точних ракетних ударів ЗСУ по складах окупантів в Херсонській області Росія почала перекидати на південь додаткові підрозділи і зараз зайняла оборонну позицію.

За словами екс-заступника начальника Генштабу, генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, РФ могла змінити план наступу на Україну, намагаючись захопити південні області.

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