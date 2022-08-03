Новосибірська, Курганська, Саратовська і Ульяновська області формують нові добровольчі батальйони на війну в Україну.
Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Новосибірська область набирає чоловіків у віці від 18 до 50 років в неназваний добровольчий батальйон і пропонує за зарахування 300 тисяч рублів (близько 4 900 доларів).
Керівник Курганської обласної козачої організації Володимир Ярушников повідомив, що місцева влада обговорює процес формування і комплектування неназваного батальйону.
Адміністрація Ульяновська також оголосила про формування двох резервно-добровольчих батальйонів по 200 осіб у кожному.
Саратовське місцеве видання повідомило, що адміністрація Саратова оголосила набір у два неназвані добровольчі батальйони на підставі "наказу Міноборони Росії".
Війна в Україні: актуальні дані
Російські війська зосередилися на захопленні Донбасу. Ворог в результаті штурмів має частковий успіх на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Водночас спроби просування противника напрямках Роти-Вершина, Володимирівка – Яковлівка, Клинове – Зайцеве та Покровське – Бахмут успішно відбиті. Окупанти з втратами відійшли назад.
Також ЗС РФ вели штурмові дії в напрямку Мінеральне - Авдіївка, успіху не мали, відійшли.
Наступи росіян на Краматорському та Харківському напрямках успішно відбиті.
В результаті точних ракетних ударів ЗСУ по складах окупантів в Херсонській області Росія почала перекидати на південь додаткові підрозділи і зараз зайняла оборонну позицію.
За словами екс-заступника начальника Генштабу, генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, РФ могла змінити план наступу на Україну, намагаючись захопити південні області.