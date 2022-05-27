У Запорізькій області окупанти призначили гауляйтером Кирилівської громади мелітопольську сепаратистку Катерину Уманець.
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram-каналі.
"Окупаційна влада призначила гауляйтером Кирилівської громади відому мелітопольську сепаратистку Катерину Уманець. У 2017 році проти неї було порушено кримінальну справу за держзраду. З 2014 року вона переховувалась у Москві, нещодавно повернулася до Мелітополя",- сказано в повідомленні ОВА.
Як повідомляли ЗМІ, у 2014 році Катерина Уманець в Мелітополі організовувала проросійськи мітинги. Також вона була одним з очільників руху "Русская весна". У 2022 році передодні 9 травня з Москви повернулася у Мелітополь.
Раніше повідомлялося, що журналістам вдалося отримати фотографії секретного окупаційного "мера" Херсона Олександра Кобеця. Чоловік не показує обличчя публічно та не має сторінок у соціальних мережах.
Крім того, повідомлялося, що правоохоронці повідомили про підозру "гауляйтеру" окупантів на тимчасово окупованій частині Запорізької області Євгену Балицькому. Відомо, що у 2020 році він був обраний депутатом обласної ради від "ОПЗЖ".
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