Хлопчик отримав скальповану рану носа, а дівчинка - вогнепальне поранення грудної клітини.

На Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу постраждали двоє дітей 2009-го року народження.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Національної поліції України.

Зазначається, що 26 березня близько 22.00 до Запорізької обласної дитячої лікарні були доставлені хлопець та дівчина 2009 років народження. Обоє - жителі Гуляйполя.

"Неповнолітні постраждали від вибухової хвилі під час обстрілу та вибуху у сусідньому житловому будинку. Хлопчик отримав скальповану рану носа, а дівчинка - вогнепальне поранення грудної клітини", - йдеться у повідомленні.

Зараз дітям надають кваліфіковану медичну допомогу.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

"Не пробачимо страждань наших дітей! Переможемо та обов'язково притягнемо до відповіді російських воєнних злочинців!", - наголосили у поліції.

Нагадаємо, що раніше у Запорізькій області через блокування окупантами проїзду утворився багатокілометровий затор. У автівках знаходилися біженці з Маріуполя та карети "швидких" із пораненими дітьми.

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