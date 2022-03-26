Поблизу Василівки утворилася багатокілометрова черга машин з біженцями із Маріуполя.

Поблизу Василівки Запорізької області окупанти заблокували проїзд, внаслідок чого утворився багатокілометровий затор з машин з біженцями з Маріуполя.

Про це у Facebook повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"У колоні евакуаційні автобуси, які вивозять людей із Бердянська до Запоріжжя. В черзі стоять і карети "швидких" із пораненими дітьми. Люди вже дві доби перебувають без води та харчових продуктів", - додала Денісова.

За її словами, окупанти роблять поглиблений огляд тих, хто перетинає їхній блокпост, і створюють перешкоди для руху колони.

"Є домовленість з представництвом Міжнародного Комітету Червоного Хреста про доправлення людям, які опинилися в заторі, продуктів харчування, води та ліків. Наразі тривають важкі переговори про пропуск колони", - додала Денісова.

Як повідомляв УНІАН, на суботу, 26 березня в Україні було погоджено 10 гуманітарних коридорів.

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